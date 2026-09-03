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Регионы России

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Сбербанк прогнозирует рост кредитного портфеля на 8–10% в 2026 году

Сбербанк прогнозирует рост кредитного портфеля на 8–10% в 2026 году

Сбербанк ожидает рост кредитного портфеля в 2026 году на 8–10%, сообщил заместитель председателя правления финансовой организации Анатолий Попов на пресс-брифинге в рамках ВЭФ.

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