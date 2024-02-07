8 февраля в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеоинтервью с заслуженным врачом Российской Федерации членом Комитета Совета Федерации по социальной политике Жанной Юрьевной Чефрановой «Что изменится в диагностике инсультов».
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