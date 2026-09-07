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ФедералПресс

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Россия к 2040 году может взять под контроль более трети мировой добычи урана

Россия к 2040 году может взять под контроль более трети мировой добычи урана

МОСКВА, 7 сентября, ФедералПресс. Россия в ближайшие 15 лет сможет контролировать 36 % мировой добычи урана.

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