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Джордан Кокс – человек, который научился получать всё за копейки

Джордан Кокс – человек, который научился получать всё за копейки

Вся Британия обсуждает 18-летнего Джордана Кокса (Jordon Cox), который сумел слетать в Берлин из Эссекса, преодолев в общей сложности 1017 миль и заплатив за билеты даже на 7,72 фунта стерлингов дешевле, чем если бы он путешествовал на поезде.

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