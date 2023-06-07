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Бензема в «Аль-Иттихаде», «Ювентус» вышел из Суперлиги, Соболенко не поддерживает Лукашенко, Овечкин награжден Благодарностью Путина, Хачанов проиграл Джоковичу и другие новости

Бензема в «Аль-Иттихаде», «Ювентус» вышел из Суперлиги, Соболенко не поддерживает Лукашенко, Овечкин награжден Благодарностью Путина, Хачанов проиграл Джоковичу и другие новости

1. Карим Бензема официально перешел в «Аль-Иттихад», подписав с саудовским клубом 3-летний контракт с хорошей такой зарплатой.

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