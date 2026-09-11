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The Eurasia Daily news agency

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Lavrov: What is the G7, I did not understand? This name is due to a misunderstanding

Lavrov: What is the G7, I did not understand? This name is due to a misunderstanding

The G7 association has no weight, this organization does not deserve attention. This was stated by Russian Foreign Minister Sergei Lavrov to "Izvestia" journalist Viktor Sineok.

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