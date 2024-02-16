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Аргументы и Факты

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Генерал ВСУ Тарнавский заявил о подготовке к разным сценариям под Авдеевкой

Генерал ВСУ Тарнавский заявил о подготовке к разным сценариям под Авдеевкой

Украинский бригадный генерал Александр Тарнавский заявил журналистам, что при подготовке позиций ВСУ в районе Авдеевки учитываются «все возможные сценарии», пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

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