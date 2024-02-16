Генерал ВСУ Тарнавский заявил о подготовке к разным сценариям под Авдеевкой

Украинский бригадный генерал Александр Тарнавский заявил журналистам, что при подготовке позиций ВСУ в районе Авдеевки учитываются «все возможные сценарии», пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии