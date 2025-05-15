Дубинский заявил, что Зеленскому придется согласиться на все условия России

МОСКВА, 15 мая, ФедералПресс. Украинский депутат Александр Дубинский заявил, что у президента Владимира Зеленского отсутствуют какие-либо «козыри» для ведения переговоров с Российской Федерацией в Турции.
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