Комитет Европарламента заранее предложил не признавать итоги выборов в Госдуму

Театр абсурдаПолитикаКомитет Европарламента заранее предложил не признавать итоги выборов в Госдуму Кроме того, депутаты ЕП предложили Евросоюзу принять стратегию стимулирования в России либеральной демократии.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий НиколаевВо как! Эй господа ГЕЙропейцы! А вам не говорили что нам НАСРАТЬ на ваши пожелания и предложения?!!! Утритесь и сидите тихо.Vladimir LioubimcevА Россия не признает итоги выборов в Европарламент. Ударит тем же самым, по тому же самому месту...Владимир СиденкоДа нам наплевать на ваши "демократические принципы"!!! Как проголосуем, так и проглотите!! А признаете или не признаете - это нам глубоко по барабану, так и будете с этим жить!!!Комментировать
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