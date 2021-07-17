Театр абсурда

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Комитет Европарламента заранее предложил не признавать итоги выборов в Госдуму

Комитет Европарламента заранее предложил не признавать итоги выборов в Госдуму

Кроме того, депутаты ЕП предложили Евросоюзу принять стратегию стимулирования в России либеральной демократии.

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Юрий Николаев
Во как! Эй господа ГЕЙропейцы! А вам не говорили что нам НАСРАТЬ на ваши пожелания и предложения?!!! Утритесь и сидите тихо.
Vladimir Lioubimcev
А Россия не признает итоги выборов в Европарламент. Ударит тем же самым, по тому же самому месту...
Владимир Сиденко
Да нам наплевать на ваши "демократические принципы"!!! Как проголосуем, так и проглотите!! А признаете или не признаете - это нам глубоко по барабану, так и будете с этим жить!!!

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