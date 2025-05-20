Город выставил на торги нежилое помещение для реализации крупных проектов в Вешняках

Бизнес может приобрести крупное коммерческое помещение в нежилом здании на востоке столицы. Об этом рассказала сообщила Екатерина Соловьева, министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества.
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