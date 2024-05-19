Салават Фәтхетдиновның вакытсыз вафат булган сеңлесе Лилиянең улы өйләнгән: https://intertat.tatar/news/salavat-fatxetdinovnyn-vakytsyz-vafat-bulgan-senlese-liliyanen-uly-oilangan-5866249.
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Салават Фәтхетдиновның вакытсыз вафат булган сеңлесе Лилиянең улы өйләнгән: https://intertat.tatar/news/salavat-fatxetdinovnyn-vakytsyz-vafat-bulgan-senlese-liliyanen-uly-oilangan-5866249.