Бродячие собаки стали причиной беспокойства жителей Нижнего Тагила возле школы №49

В Нижнем Тагиле горожане жалуются на стаи бродячих собак возле школы №49. Жители города выражают серьезную обеспокоенность сложившейся ситуацией, указывая на то, что животные представляют угрозу безопасности школьников и пугают их по дороге в школу.
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