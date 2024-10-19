Бродячие собаки стали причиной беспокойства жителей Нижнего Тагила возле школы №49

В Нижнем Тагиле горожане жалуются на стаи бродячих собак возле школы №49. Жители города выражают серьезную обеспокоенность сложившейся ситуацией, указывая на то, что животные представляют угрозу безопасности школьников и пугают их по дороге в школу.