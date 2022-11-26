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«Адмирал» вышел на 2-е место на Востоке, одержав 9 побед в последних 11 матчах

«Адмирал» вышел на 2-е место на Востоке, одержав 9 побед в последних 11 матчах. Сегодня команда под руководством Леонида Тамбиева вновь справилась с «Нефтехимиком» (2:1) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

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