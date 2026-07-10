НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

76 подписчиков

Юрий Селиванов: Почему молчит Эрдоган?

Юрий Селиванов: Почему молчит Эрдоган?

В то время, когда прозападные правители  Молдовы беспардонно душат Гагаузскую автономию, официальные власти Турции, провозгласившие себя защитниками всех тюркозычных народов, делают вид, что их это не касается Источник фото: Telegram / Евгения Гуцул После заключения в тюрьму в августе 2025 года по полностью сфабрикованным кишиневской охранкой обвинениям  действующего главы Гагаузии  Евгении Гуцул, кишиневские власти явно вошли во вкус произвола.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии