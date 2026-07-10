В то время, когда прозападные правители Молдовы беспардонно душат Гагаузскую автономию, официальные власти Турции, провозгласившие себя защитниками всех тюркозычных народов, делают вид, что их это не касается Источник фото: Telegram / Евгения Гуцул После заключения в тюрьму в августе 2025 года по полностью сфабрикованным кишиневской охранкой обвинениям действующего главы Гагаузии Евгении Гуцул, кишиневские власти явно вошли во вкус произвола.
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