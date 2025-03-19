Более 1,2 тыс. человек подали заявку на программу «Батырлар. Герои Татарстана»

Более 1 200 человек подали заявку на программу «Батырлар. Герои Татарстана». Благодаря ей бывшие военнослужащие спецоперации могут получить новые знания и навыки, чтобы в дальнейшем занять должности в системе государственного и муниципального управления.
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