Что за загадочная огненная «птица», которую астрономы зафиксировали над Солнцем

Астрономы и физики-ядерщики изучили снимок и рассказали свои версии происхождения «птицы». 24 мая 2025 года в сети появилось фото с телескопов LASCO, на которых без труда можно разглядеть крылья и тело птицы.
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