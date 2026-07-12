Мир по-ормузски – Голос Мордора

Товарищ Лейба Бронштейн как-то вывел замечательную формулу, которую сейчас часто вспоминают — ни войны, ни мира Изображение сгенерировано ИИ Но даже она не описывает то, что происходит между США, Ираном и Израилем в том противостоянии, которое длится уже несколько месяцев.
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