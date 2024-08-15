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Боевики ВСУ, глумившиеся над курским пенсионером, могли его убить

Боевики ВСУ, глумившиеся над курским пенсионером, могли его убить

Украинские военные могли убить 74-летнего пенсионера в Курской области после глумления над ним. Родные ищут мужчину уже 9 дней, пишет Mash.

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