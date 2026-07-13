Эксперт назвал условия досрочной пенсии для многодетных матерей

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Многодетные матери в России могут выйти на досрочную пенсию в зависимости от количества воспитанных детей, а уход за каждым ребенком до полутора лет теперь включается в страховой стаж без прежних ограничений.
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