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Фернандо Алонсо о 8-м месте: «Это казалось невозможным!»

Пилот « Астон Мартин » высказался о 8-м месте на Гран-при Бахрейна, прошедшем на автодроме «Сепанг». «Мог ли я представить себе такой результат в начале гонки? Это казалось невозможным, невозможным! В таких гонках всегда появляется машина безопасности.

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