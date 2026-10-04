Фернандо Алонсо о 8-м месте: «Это казалось невозможным!»

Пилот « Астон Мартин » высказался о 8-м месте на Гран-при Бахрейна, прошедшем на автодроме «Сепанг». «Мог ли я представить себе такой результат в начале гонки? Это казалось невозможным, невозможным! В таких гонках всегда появляется машина безопасности.