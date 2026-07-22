Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

122 подписчика

Морская вода у берегов Крыма стала чище в этом году

Морская вода у берегов Крыма стала чище в этом году

Главный специалист отдела санитарного надзора межрегионального управления Роспотребнадзора Республики Крым и Севастополя Оксана Белошейкина сообщила в эфире«Радио Крым» о результатах мониторинга состояния морской воды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии