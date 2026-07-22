Морская вода у берегов Крыма стала чище в этом году

Главный специалист отдела санитарного надзора межрегионального управления Роспотребнадзора Республики Крым и Севастополя Оксана Белошейкина сообщила в эфире«Радио Крым» о результатах мониторинга состояния морской воды.
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