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Агент 47 против Лё Шиффра: Мадс Миккельсен стал новой целью в Hitman World of Assassination

Агент 47 против Лё Шиффра: Мадс Миккельсен стал новой целью в Hitman World of Assassination

Агент 47 против Лё Шиффра: Мадс Миккельсен стал новой целью в Hitman World of AssassinationIO Interactive удивила фанатов на Summer Game Fest, объявив о возвращении Мадса Миккельсена в образе Лё Шиффра – культового злодея из фильма “Казино Рояль” (2006).

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