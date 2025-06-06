Агент 47 против Лё Шиффра: Мадс Миккельсен стал новой целью в Hitman World of Assassination

Агент 47 против Лё Шиффра: Мадс Миккельсен стал новой целью в Hitman World of AssassinationIO Interactive удивила фанатов на Summer Game Fest, объявив о возвращении Мадса Миккельсена в образе Лё Шиффра – культового злодея из фильма “Казино Рояль” (2006).