В Самаре следователи задержали семью, которая похитила собственную дочь

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека» и задержали всех родственников. Расследовать дело будут в Новосибирском СУ СК, но ходатайство по мере пресечения для криминальной семьи рассматривать в Кировском суде Самары.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека» и задержали всех родственников. Расследовать дело будут в Новосибирском СУ СК, но ходатайство по мере пресечения для криминальной семьи рассматривать в Кировском суде Самары.
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