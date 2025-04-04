Трамп анонсировал визит Нетаньяху в США на следующей неделе

Американский президент Дональд Трамп в пятницу, 4 апреля, заявил, что хотел бы обсудить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вопросы ближневосточного урегулирования во время его визита в США на следующей неделе.
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