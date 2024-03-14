Одной из основных традиций четвертого дня Масленицы является проведение широких народных гуляний. Принято кататься на лошадях «по солнышку» (вокруг деревни, но можно и по району в машине).
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Одной из основных традиций четвертого дня Масленицы является проведение широких народных гуляний. Принято кататься на лошадях «по солнышку» (вокруг деревни, но можно и по району в машине).