Программа долгосрочных сбережений (ПДС): что это такое простыми словами и как работает

Главное в тезисах: Добровольный формат: Программа долгосрочных сбережений (ПДС) работает в России с 1 января 2024 года через негосударственные пенсионные фонды — участие необязательное.
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