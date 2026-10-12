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Мировое обозрение

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Программа долгосрочных сбережений (ПДС): что это такое простыми словами и как работает

Программа долгосрочных сбережений (ПДС): что это такое простыми словами и как работает

Главное в тезисах: Добровольный формат: Программа долгосрочных сбережений (ПДС) работает в России с 1 января 2024 года через негосударственные пенсионные фонды — участие необязательное.

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