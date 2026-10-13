Почему кандидоз напоминает о себе осенью и как сократить риск обострения

С приходом холодов у некоторых женщин вновь появляются симптомы кандидоза. Особенно часто обращения по этому поводу учащаются в октябре: организм сталкивается сразу с несколькими факторами, которые могут повлиять на защиту слизистых и общее состояние иммунной системы.