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Почему кандидоз напоминает о себе осенью и как сократить риск обострения

С приходом холодов у некоторых женщин вновь появляются симптомы кандидоза. Особенно часто обращения по этому поводу учащаются в октябре: организм сталкивается сразу с несколькими факторами, которые могут повлиять на защиту слизистых и общее состояние иммунной системы.

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