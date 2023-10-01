Что думает разведчик Андрей Безруков о будущем России

Андрей nirVAna МАЛО ТОГО , ЧТО ВЫКАЧИВАНИЕ ВСЕХ И ВСЯ , НО И ИХ РАЗВРАЩЕНИЕ ИЛИ ДАЖЕ ПАДЕНИЕ , ЧТО ЯРКО ИЗЛОЖЕНО В УЧЕНИЯХ ДРЕВНИХ !!!

лина любимцева Горбачев шуб и бриллиантов для своей форсистой дешевки Райки добивался . И ДОБИЛСЯ!... А ЧТО ЖЕ МЫ?!!... Кредит доверия со стороны народа властям в СССР, полученный властями во главе со СТАЛИНЫМ после ВОВ (не подкачали, выстояли, и победили!!), ПОДВЕЛ, поскольку во власть пробрались такие, как иностранный агент Андропов ("глава" КГБ), Горбачев, его ученик, алкаш Ельцин и иже с ними прохвосты.... Поэтому сейчас даже не тревожно становится, А ЖУТКО!! Особенно жаль молодняк - ЧТО ИХ ЖДЕТ ВПЕРЕДИ?!!..... Храни вас Господь, ребята и девочки!!!