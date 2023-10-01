Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • валерий двойнишников
    Опять сопли жуем...Каналы отключить,...
  • лина любимцева
    Вчера и сегодня с утра показывают  события 1993 года... А вчера Путин говорил о госперевороте на Украине в 2014 году....Что думает развед...
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    Горбачев  шуб и бриллиантов для своей форсистой дешевки Райки добивался . И ДОБИЛСЯ!... А ЧТО ЖЕ МЫ?!!... Кредит дове...Что думает развед...

Что думает разведчик Андрей Безруков о будущем России

Что думает разведчик Андрей Безруков о будущем России

  Полагаю, все уже успели понять, что мы застали переломный век. Мы – свидетели того, что происходят события огромного масштаба, ввиду которых становится тревожно, но вместе с этим и просыпается надежда.

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Комментарии
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Андрей nirVAna
МАЛО ТОГО , ЧТО ВЫКАЧИВАНИЕ ВСЕХ И ВСЯ , НО И ИХ РАЗВРАЩЕНИЕ ИЛИ ДАЖЕ ПАДЕНИЕ , ЧТО ЯРКО ИЗЛОЖЕНО В УЧЕНИЯХ ДРЕВНИХ !!!
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5 час.
лина любимцева
Горбачев  шуб и бриллиантов для своей форсистой дешевки Райки добивался . И ДОБИЛСЯ!... А ЧТО ЖЕ МЫ?!!... Кредит доверия со стороны  народа властям в СССР, полученный властями во главе со СТАЛИНЫМ  после ВОВ (не подкачали, выстояли, и победили!!), ПОДВЕЛ, поскольку во власть пробрались такие, как иностранный агент  Андропов (&quot;глава&quot; КГБ), Горбачев,  его ученик,  алкаш Ельцин и иже с ними прохвосты.... Поэтому сейчас даже не тревожно становится, А ЖУТКО!! Особенно жаль молодняк - ЧТО ИХ ЖДЕТ ВПЕРЕДИ?!!.....   Храни вас Господь, ребята и девочки!!!
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4 час.
лл
лина любимцева
Вчера и сегодня с утра показывают  события 1993 года... А вчера Путин говорил о госперевороте на Украине в 2014 году... А ВЕДЬ в 1993 году в СССР  ТОЖЕ ПРОИЗОШЕЛ ГОСПЕРЕВОРОТ.  И ТОЖЕ  в интересах и с  подачи США... Только тогда &quot;печеньки&quot; (и не только их) раздавали Ельцину и его женушке Наине в американском посольстве... ОНИ ЖЕ ТАМ ОТСИЖИВАЛИСЬ, пока расстреливали Верховный Совет СССР из танков  очень-очень отважной Кантемировской дивизией!! Верно?!! Танками на безоружных людей... Действительно ОТВАГА НУЖНА!!
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4 час.

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