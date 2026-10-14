МОСКВА, 14 октября, ФедералПресс. Выручка от нефтяного экспорта России в сентябре 2026 года достигла 17,67 млрд долларов – это на 3,58 млрд долларов выше августовского показателя и на 4,32 млрд долларов больше, чем годом ранее.
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