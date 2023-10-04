Нацбат «Кракен» «кошмарит» Харьков: разоружение полиции и инциденты поджогов людей заживо Евгения КомароваБойцы из группировки «Кракен», прямо подчиненной украинской военной разведке, похоже, считают себя хозяевами Харькова.
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