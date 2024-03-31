Овечкин не забил послематчевый буллит и «Вашингтон» потерпел поражение от «Бостона»

«Вашингтон» на своей площадке уступил «Бостону» — 2:3 по буллитам. На 58-й секунде овертайма защитник «Бостона» Хампус Линдхольм получил сразу два малых штрафа, однако «Вашингтон» не смог воспользоваться затяжным большинством.
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