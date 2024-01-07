Донской миллиардер Фролов показал свое поместье и коллекцию ретромашин

Весь юг России нужно прошерстить хорошенько!!! Самые коррумпированные регионы! Даже не стесняются! Алло!! Смерш!! И фсб!!где вы?? Депутаты! Почему нет законов соответствующих?? Или по вашим меркам они живут достаточно "скромно"??

вл

валерий лисицын

Кому чо, кому чо , а кому хрен через плечо. У нас всегда так было . При царях, при "коммунизьме", так и сейчас при "капитализьме" как говаривал Хрущёв .