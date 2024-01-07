Миллиардер из Ростовской области, Алексей Фролов, дал интервью Павлу Гительману, в котором рассказал о своей жизни и представил свою коллекцию автомобилей.
Донской миллиардер Фролов показал свое поместье и коллекцию ретромашин
Комментарии
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ВЛ
Виктория Лаврентьева
Ну,молодец! Это надо так на воровать!
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8 час.
Н
Наталья
Весь юг России нужно прошерстить хорошенько!!! Самые коррумпированные регионы! Даже не стесняются! Алло!! Смерш!! И фсб!!где вы?? Депутаты! Почему нет законов соответствующих?? Или по вашим меркам они живут достаточно "скромно"??
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7 час.
вл
валерий лисицын
Кому чо, кому чо , а кому хрен через плечо. У нас всегда так было . При царях, при "коммунизьме", так и сейчас при "капитализьме" как говаривал Хрущёв .
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7 час.
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