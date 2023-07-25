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Что стало со шведскими солдатами, плененными в Полтавской битве

Что стало со шведскими солдатами, плененными в Полтавской битве

В истории военных конфликтов часто встречаются случаи пленения военнослужащих противника. Одним из таких случаев была битва под Полтавой в 1709 году, в которой русская армия под командованием Петра Великого одержала победу над шведскими войсками.

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