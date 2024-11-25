Шнайдер посетила тренировку «Акрона»

Тринадцатая ракетка мира Диана Шнайдер пришла на тренировку футбольного клуба «Акрон». «Эмоции от знакомства с футболистами и тренерским штабом «Акрона» я буду помнить и хранить! Тем более, что эта команда из моего родного региона, они очень много игр провели в Жигулевске (родном городе Шнайдер – Спортс’‘).