Центральный парк Красноярска полностью закрывают до весны 2024 года

Центральный парк Красноярска с 15 октября закроется для красноярцев. Причина тому — большая реконструкция, результаты которой горожане увидят не раньше весны 2024 года, когда для посетителей откроют часть парка.
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