Над Дзержинском в ДНР установили флаг с гербом Дзержинска Нижегородской области

Флаг с гербом Дзержинска Нижегородской области установили в Дзержинске Донецкой Народной Республики. Это произошло после взятия контроля над городом российскими военными, рассказал депутат гордумы Евгений Минервин.
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