В мэрии Орла пообещали запустить 6 автобусов через мост «Дружбы»

Орловцы продолжают жаловаться на организацию общественного движения через мост «Дружбы». После официального открытия Красного моста практически весь транспорт, который на время его реконструкции двигался через ул.
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