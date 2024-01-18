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В мэрии Орла пообещали запустить 6 автобусов через мост «Дружбы»

В мэрии Орла пообещали запустить 6 автобусов через мост «Дружбы»

Орловцы продолжают жаловаться на организацию общественного движения через мост «Дружбы». После официального открытия Красного моста практически весь транспорт, который на время его реконструкции двигался через ул.

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