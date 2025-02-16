Добрый Мир
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Добрый Мир

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"Я доверяю Путину по Украине": Трамп нашёл место для Киева на переговорах, но Зеленский оказался не готов

"Я доверяю Путину по Украине": Трамп нашёл место для Киева на переговорах, но Зеленский оказался не готов

© Украина.ру2954 прочтения 2 дня назад Президент США Дональд Трамп, не теряя ни секунды, приступает к урегулированию украинского конфликта и для этого предложил провести консультации высокопоставленных чиновников Америки, России и Украины, однако Киев пошёл на попятную, хотя заверял в своём желании достичь мира как можно скорее 13 февраля президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме премьер-министра Индии Нарендру Моди, они обсуждали двустороннее сотрудничество, но на итоговой пресс-конференции американский лидер вернулся к самой обсуждаемой последние сутки теме – переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским об урегулировании ситуации на Украине.

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Комментарии
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Лев Добрый
Прекрасно, лишь бы толк был!🤠👍👈
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