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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о финале Евро: «Не могу сказать, что Испания — однозначный фаворит, у обеих сборных свои плюсы и минусы. У Англии есть фарт, они забивали на последних минутах» 

Мостовой о финале Евро: «Не могу сказать, что Испания — однозначный фаворит, у обеих сборных свои плюсы и минусы. У Англии есть фарт, они забивали на последних минутах» 

Сегодня в решающем матче встретятся сборные Испании и Англии. «На протяжении всего чемпионата Европы те люди, которые хаяли сборную Англии, не должны смотреть этот финал.

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