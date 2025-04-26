Волочкова рассказала о тайном венчании дочери

Накануне свадьбы дочери Анастасии Волочковой, 19-летней Ариадны, разразился громкий скандал. В эфир вышло YouTube-шоу «Семейные тайны», в котором балерина оскорбительно отзывается о женихе Никите Григоряне и просит Ариадну не венчаться с ним.