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Замгубернатора ХМАО Ислаев усилил позиции в правительстве Кухарука: депстрой стал единственным регулятором стройотрасли

Замгубернатора ХМАО Ислаев усилил позиции в правительстве Кухарука: депстрой стал единственным регулятором стройотрасли

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа перераспределило полномочия в сфере строительного контроля: соответствующие функции от профильной службы переданы департаменту строительства и архитектуры.

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