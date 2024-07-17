«Это плохо пахнет». В Киеве обнаружен труп военного советника из ВВС США

Ричард Кирлин. Фото: соцсети Готовил передачу F-16: названо имя умершего в отеле в Киеве дипломата США СМИ: умерший в отеле в Киеве дипломат США занимался вопросом поставок самолетов для ВСУ ФОТО: СОЦСЕТИ Американским дипломатом, который скоропостижно скончался в отеле "Хилотн" в Киеве, оказался военный советник Ричард "Рич" Гарри Кирлин.
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