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Эквадор решил передать старую российскую технику США, несмотря на позицию РФ

Эквадор решил передать старую российскую технику США, несмотря на позицию РФ

Как сообщил в интервью телеканалу Ecuavisa президент Эквадора Даниэль Нобоа, страна передаст США старую российскую военную технику, несмотря на позицию России, по которой отправка техники станет недружественным шагом.

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