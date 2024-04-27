Каковы плюсы и минусы идеи массовой раздачи паспортов РФ украинцам

EV Evgeni Velesik Надо знать эту нацию, мы им паспорт, они нам свои права!

НТ Нина Токарева Это будет мина замедленного действия. Надо же думать о безопасности страны. Проходили уже - выпустили из лагерей бандеровцев, подарили Крым... А сколько их было во главе государства ещё в СССР... Они все равно захотят восстановить свою незалежную нэньку. Можно - внж. без избирательных прав и без права обучения в наших вузах и без руководящей работы