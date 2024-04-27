Глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что он лично распорядился ограничить оказание консульских услуг за рубежом украинцам призывного возраста.
Каковы плюсы и минусы идеи массовой раздачи паспортов РФ украинцам
Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Надо знать эту нацию, мы им паспорт, они нам свои права!
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13 час.
НТ
Нина Токарева
Это будет мина замедленного действия. Надо же думать о безопасности страны. Проходили уже - выпустили из лагерей бандеровцев, подарили Крым... А сколько их было во главе государства ещё в СССР... Они все равно захотят восстановить свою незалежную нэньку. Можно - внж. без избирательных прав и без права обучения в наших вузах и без руководящей работы
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12 час.
Николай Герасименко
Удивительно, идиот Арестович ляпнул, а у нас началась серьезная дискуссия о последствиях раздачи паспортов скакунам. Те шароварники, что сбежали в ЕС, подтвердили свою антироссийскую позицию. И на кой хрен они здесь нам нужны. Даже среди тех, кто по собственному желанию приехал к нам после майдана и СВО, находятся агенты Киевской хунты. А сколько их будет среди сбежавших на Запад?!
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12 час.
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