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Аргументы и Факты

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Кардиолог раскрыла, как кофе на самом деле влияет на давление

Кардиолог раскрыла, как кофе на самом деле влияет на давление

Влияние кофе на артериальное давление не так однозначно, как принято считать, заявила кардиолог Наталья Соловьева в беседе с «Лентой.

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