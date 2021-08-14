Санкции против Белоруссии: В чём интрига

Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская утверждает, что ей удалось уговорить норвежскую компанию Yara разорвать экономическое отношения с предприятием «Беларуськалий», крупнейшим в мире поставщиком калийных удобрений.