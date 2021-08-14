Театр абсурда

7 734 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Норвегия, Сербия и Россия... под знаком Водолея. Судить об этом знаке можно по тому положению, какое имеет Водолей на...Норвегия не выдер...
  • Леонид Руси
    А слово шампунь мы можем писать на продукции?Кто о чем, а Фран...
  • Сергей Михайлюк
    Как обычно на Украине, политические убийства не раскрываются. Будут сообщать общественности, что расследование ведетс...Убит мэр родного ...

Санкции против Белоруссии: В чём интрига

Санкции против Белоруссии: В чём интрига

Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская утверждает, что ей удалось уговорить норвежскую компанию  Yara разорвать экономическое отношения с предприятием «Беларуськалий», крупнейшим в мире поставщиком калийных удобрений.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх