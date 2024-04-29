Huawei показала свой новый электромобиль

Stelato S9 / © Huawei Электромобиль Huawei Stelato S9 будет представлен в двух вариантах: в заднеприводной и полноприводной модификациях, с двигателями мощностью 309 лошадиных сил и 524 лошадиные силы соответственно.
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