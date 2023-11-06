Мандарины в Перми подорожали на 70% за последний год

К Новому году цена на них вырастет еще на 5%.В Перми и в других регионах России за последний год цены на мандарины выросли в среднем на 70%, а к наступлению Нового года, ожидается дополнительное увеличение стоимости на 5%.
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