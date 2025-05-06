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Арианна Буката, 12 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение, 251 447 ₽

Арианна Буката, 12 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение, 251 447 ₽

Через две недели после выписки из роддома у дочки начались судороги, она впала в кому. После обследования нам сообщили, что у Арианны менингоэнцефалит, вызванный вирусом герпеса, которым она заразилась внутриутробно.

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