Запустить эту падаль в Россию и арестовать. Потом на зоне это существо будет опущен и проведет остаток своей поганой, никчёмной жизни под шконкой

Алексей Тан

"Путин - людоед, а Сталин - военный преступник". Ельцин-центр нашел спикера к 22 июня ========================== Обратите внимание!... Обвиняются ВСЯ и ВСЕ,... что как то связано с Россией и Русскими.... и сами Русские,... НО умалчивается, истинных виновниках, всех кровавых преступлений... ЕВРЕЕВ..... Даже Буш старший, в раздражении произнёс... ЭТИ (....) евреи, устроили две МИРОВЫЕ войны, так им это мало!... ОНИ хотят и ещё ТРЕТЬЮ мировую устроить!!.