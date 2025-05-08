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"Путин - людоед, а Сталин - военный преступник". Ельцин-центр нашел спикера к 22 июня

"Путин - людоед, а Сталин - военный преступник". Ельцин-центр нашел спикера к 22 июня

Когда кажется, что дальше уже некуда, всегда есть перспектива.

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Комментарии
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Сергей Ульмасов
Запустить эту падаль в Россию и арестовать. Потом на зоне это существо будет опущен и проведет остаток своей поганой, никчёмной жизни под шконкой
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10 час.
Алексей Тан
&quot;Путин - людоед, а Сталин - военный преступник&quot;. Ельцин-центр нашел спикера к 22 июня ========================== Обратите внимание!... Обвиняются ВСЯ и ВСЕ,... что как то связано с Россией и Русскими.... и сами Русские,... НО умалчивается, истинных виновниках, всех кровавых преступлений... ЕВРЕЕВ..... Даже Буш старший, в раздражении произнёс... ЭТИ (....) евреи, устроили две МИРОВЫЕ войны, так им это мало!... ОНИ хотят и ещё ТРЕТЬЮ мировую устроить!!.
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10 час.
Алексей Тан
ДА... гнездо Ройзмана, со всеми его соплеменниками... необходимо УНИЧТОЖИТЬ.
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10 час.
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